Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Sergas amplía el cribado de cáncer de pulmón

RAC

Santiago

El Servizo Galego de Saúde ampliará su cribado de cáncer de pulmón a toda Galicia, orientado a personas que fuman o que lo han dejado en la última década, para lo que citará a 49.000 personas de entre 55 y 74 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents