El Sergas creará plazas itinerantes para que médicos atiendan varios PACs

Un total de 66 médicos de familia se jubilarán este año y en 2026 se retirarán otros 115, según las estimaciones de la Consellería de Sanidade. Cubrir estas vacantes será complicado debido al déficit de profesionales existentes, una problemática que se acentúa en el rural, sobre todo en las provincias de Lugo y Ourense. El Sergas ha presentado a los sindicatos una serie de propuestas que se recogerán en el nuevo Plan de Recursos Humanos de Atención Primaria. Entre ellas, está la creación de «puestos itinerantes» en los Puntos de Atención Continuada (PACs), lo que supondrá que los médicos tendrán que cubrir guardias en varios centros.

Aunque esto ya se hacía ahora en casos puntuales para garantizar la cobertura de algunos PACs, Sanidade plantea crear plazas donde los profesionales estén ya directamente adscritos a varios centros y se desplacen según las necesidades. El Sergas explica que se evitará así la contratación eventual de facultativos para cubrir estas urgencias, pues estos nuevos puestos serían fijos.

Además los PACs tendrán más trabajo, pues asumirán la actividad de los sábados por la mañana, que hasta ahora se realizaba en los centros de salud. Esto obligará a reforzar las plantillas. La Xunta ya anunció para el próximo año 77 plazas nuevas en estos servicios de urgencias, de las cuales 36 serán de médico de familia.

La creación de puestos itinerantes ayudará a cubrir las guardias en los PACs del rural, obligando a desplazarse a los profesionales. Pero la Xunta baraja también más plazas de este tipo en los centros de salud. Ahora hay categorías como los nutricionistas que ya prestan sus servicios en varios ambulatorios y el Sergas quiere ampliarlo a más profesionales, aunque no especifica a quienes.

Además, para garantizar la cobertura de guardias Sanidade propone que todas las vacantes de médico de familia que se cubran a partir de ahora sean de Facultativo Especialista de Atención Primaria (FEAP), una nueva categoría que obliga a los médicos a cubrir al menos dos guardias mensuales en el PAC. Ya hay 238 puestos de FEAP. Sanidade alega que hasta ahora se ofertaban plazas de médico de familia con guardias —sobre todo en las zonas más despobladas— y sin guardias y suelen quedar vacantes las primeras «redundando en la problemática de cobertura de vacantes en el rural». Por eso ahora optan por reconvertirlas y que todas sean con la obligación de atender urgencias en los PACs.

Uno de los problemas para cubrir las vacantes es que la Consellería de Sanidade tiene que ajustar su oferta pública de empleo (OPE) a una tasa de reposición que fija el Gobierno del 120 por cien. Es decir, solo puede cubrir el cien por cien de las jubilaciones de cada año más un 20 por cien adicional. La intención de Sanidade es que una vez finalizado un proceso selectivo las vacantes que surjan en los dos años siguientes se cubran con los aspirantes que quedaron sin plaza en esa OPE siguiendo el orden de puntuación.

Además el Sergas quiere reforzar el papel del personal de gestión y servicios. Para ello llegará a un acuerdo con la Consellería de Educación para que se formen como titulados técnicos superiores en Documentación Clínica y Administración Sanitaria. Aquellos que se formen y obtengan este título asumirán nuevas funciones y podrán ayudar en la «desburocratización» de la atención sanitaria a cambio de un plus económico.

Sanidade también quiere revisar el sistema retributivo de médicos y enfermeras. Una parte de su salario está vinculado al número de cartillas que tienen asignadas, pero una cartilla puede incluir a varios miembros de la familia. El objetivo es pagar a estos profesionales según las tarjetas sanitarias, es decir, según los pacientes que realmente tienen en su cupo.

Los sindicatos forman un frente común y estudian medidas de protesta contra el plan

Los sindicatos CIG, CCOO, CSIF y UGT, que integran la mesa sectorial de sanidad, coinciden en rechazar el nuevo Plan de Recursos Humanos en Atención Primaria y pactarán una respuesta conjunta para frenarlo. Además no descartan posibles protestas o movilizaciones si la Consellería de Sanidade no acepta cambios. Las centrales sindicales advierten que las medidas propuestas por el Sergas son un retroceso y «precarizan» el empleo. Rechazan que todas las vacantes de medicina de familia se cubran ahora con la categoría de Facultativo Especialista que lleva aparejada la obligatoriedad de hacer guardias. «Se agravará el déficit de médicos porque esas plazas serán ahora menos atractivas», lamenta Manuel González Moreira, de la CIG. Además ahora Sanidade, según denuncia, obligará a los facultativos que accedan por concurso de méritos, sin examen, a quedarse tres años en la plaza, en lugar de dos como hasta ahora. «Es preconstitucional. No tienen trabajadores y lo que hace es quemar aún más a los que tienen», lamenta Javier Martínez, de UGT, que además tilda de «barbaridad» que se creen plazas itinerantes. También desde el sindicato médico Simega han mostrado su rechazo a las medidas de Sanidade: «empeora ostensiblemente las condiciones laborales».