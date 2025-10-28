El Supremo estima el recurso de la Fiscalía y condena a Audasa por los peajes de la AP-9
La sentencia que ahora da por buena el Alto Tribunal había condenado a Audasa a devolver los peajes cobrados de forma abusiva en 81 incidencias de tráfico registradas durante las obras de 2015 hasta el verano de 2018
Marta Fontán
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación presentado por la Fiscalía contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que absolvía a Audasa por el caso de los peajes cobrados durante las obras de ampliación de la AP-9 y condena a la concesionaria ya que confirma íntegramente la sentencia inicial, la dictada por el Juzgado de lo Mercantil.
La concesionaria de la autopista estaba obligada a proporcionar a los usuarios, con la antelación suficiente para que pudieran libremente adoptar la decisión de contratar, en los supuestos de retenciones, atascos o embotellamientos, que afectaran de manera relevante a las condiciones de fluidez del tráfico y seguridad de la vía, la información oportuna sobre esas incidencias, en concreto, el punto kilométrico, la demora estimada y la causa.
De no hacerlo así, se limitaban los derechos del usuario a decidir contratar o no. De igual modo, al cobrar el peaje íntegro pese a no poder decidir los usuarios si utilizar o no la autopista, por no haber sido informados de las circunstancias el tráfico, y al no poder garantizar Audasa la circulación rápida y fluida, estaba limitando el derecho de los usuarios a poder obtener una exención/reducción del precio. Ello es contrario al equilibrio de las prestaciones”, se señala, entre otros argumentos, en la resolución.
La sentencia que ahora da por buena el Supremo había condenado a Audasa a devolver los peajes cobrados de forma abusiva en 81 incidencias de tráfico registradas durante las obras desarrolladas desde febrero de 2015 hasta el verano de 2018. Al recurso de la Fiscalía se adhirió la plataforma En-Colectivo, representada por el abogado Juan Ramón Camacho Vázquez, de BGILAW Abogados, especialistas en acciones colectivas.
