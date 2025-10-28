Vivenda destinará el próximo año 163 millones a construir pisos, un 63% más
La consellería entregará en 2026 los primeros hogares de los 4.000 prometidos
REDACCIÓN
La Xunta destinará el próximo año 350 millones de euros a políticas de vivienda, de los que 163 millones se destinarán a la construcción de nuevos hogares, lo que supondrá un 63 por ciento más que en 2025.
Así lo expuso ayer la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, al desglosar en comisión parlamentaria los presupuestos de su departamento para 2026.
La consellería dispondrá de 560 millones de euros (frente a los 513 de este año). Allegue describió estos presupuestos como «históricos». El objetivo era duplicar el parque público residencial con 4.000 nuevas viviendas hasta 2028 y, según expuso, ya están en marcha cerca de 3.000. De hecho, la responsable de Vivenda avanzó que los primeros hogares construidos esta legislatura serán entregados en 2026. Además, Vipugal, la sociedad pública de vivienda creada por la Xunta, tiene ya en marcha 1.777 pisos.
Por otro lado, se triplicará la dotación del programa Fogar Vivo, para movilizar viviendas vacías, hasta llegar a los 2,6 millones de euros. Según la conselleira, este año ya se recibieron más de 300 solicitudes. Además, se ha llegado a acuerdos con varios concellos para que el sector privado construya 850 nuevas viviendas de protección.
Desde el BNG la diputada Alexandra Fernández ha criticado que los presupuestos incluyen varios «torpedos» como que se deja en manos de los promotores de inmuebles de protección autonómica «decidir quién va a ser el inquilino y excluir a determinados perfiles».
Mientras, en el PSdeG cargó contra los años de «inacción» de la Xunta en materia de vivienda. Así, el diputado socialista Aitor Bouza denunció que entre 2015 y 2019 solo se crearon 20 viviendas públicas y criticó la falta de ejecución presupuestaria.
