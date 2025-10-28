La Xunta convocará unas 1.500 plazas docentes el próximo año

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, avanza que la Xunta convocará el próximo año alrededor de 1.500 plazas de profesorado mediante una nueva oferta de empleo público. Según explicó, esta convocatoria permitirá consolidar la bajada progresiva de ratios iniciada de forma pionera en Galicia el pasado curso y, al mismo tiempo, mantener una plantilla amplia y estable, con un número de docentes «de récord pese al descenso del alumnado».

La cifra exacta de plazas se concretará una vez conocido el número definitivo de jubilaciones, aunque el conselleiro garantizó que la oferta «cubrirá de nuevo el 120% de las vacantes autorizadas por el Gobierno central». Rodríguez hizo este anuncio durante su comparecencia en la Comisión 3ª del Parlamento, en la que presentó los presupuestos de su departamento para 2026: las cuentas alcanzan los 3.090 millones de euros. En conjunto, dos de cada diez euros del presupuesto gallego se destinan a educación.

La nueva convocatoria de oposiciones de 2026 dará continuidad a los procesos de los dos últimos años. En 2025, la Xunta ha ofertado 1.664 plazas de profesorado, de las cuales el 86% fueron de nuevo ingreso. De ellas, 1.424 eran de ingreso libre. Y también en 2024, el proceso selectivo ofertó 1.743 plazas, también con un 86% de nuevo ingreso: hasta 1.512 plazas. En ambos casos, el objetivo planteado era el de reforzar la estabilidad del profesorado, considerado por la Xunta como «el pilar del sistema educativo público gallego.

Volviendo a las partidas económicas, Román Rodríguez indicó que suponen un aumento de 43,8 millones respecto al año pasado —pese a la caída del 1,4 % de los fondos europeos MRR— y que supone la mayor cuantía presupuestaria en la historia de la Consellería.

El conselleiro recordó dos nuevas medidas de apoyo a las familias: una línea de ayudas para comedores escolares y una desgravación fiscal por la compra de libros y material escolar. En el primer caso, se ofrecerán subvenciones para sufragar el coste de los comedores gestionados por ANPAs, ayuntamientos y centros concertados, que hasta ahora no recibían apoyo directo.

El programa, que se calcula beneficiará a unos 20.000 alumnos, se desarrollará en dos fases. En 2026 se concederán 150 euros de ayuda para familias con rentas de hasta 6.000 euros, y en 2027 se incorporarán las rentas de entre 6.000 y 10.000 euros, que recibirán 100 euros.

Asimismo, entra en vigor la desgravación fiscal por la compra de libros y material escolar para las familias que, por renta, quedan fuera de las ayudas de la Xunta, es decir, aquellas con rentas entre 10.000 y 30.000 euros per cápita.

Debate político

La presentación de las cuentas no contó con el aval de los grupos de la oposición. La diputada del BNG, María Cristina Fernández Davila, calificó de «penoso» el incremento del 1,4 %, «claramente por debajo del IPC», y definió el proyecto como «precario» e incapaz de asumir los retos educativos del futuro. «Dan ganas incluso de llorar», sentenció, denunciando que las subidas «mínimas» se logran «a costa de recortar inversiones esenciales», como las destinadas a la mejora de centros.

El socialista Aitor Bouza (PSdeG) acusó a la Consellería de mantener un discurso «que no se corresponde con los hechos» y criticó la falta de fondos para reformas, ampliación de comedores o contratación de especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje.

Por su parte, la diputada del PPdeG, Cecilia Vázquez, replicó que las críticas son «injustas» y defendió la política educativa del Gobierno gallego. Además, señaló al sindicato CIG, mayoritario en la mesa sectorial y no firmante del acuerdo con la Consellería, acusándolo de querer «adoctrinar a los estudiantes» con sus campañas informativas.