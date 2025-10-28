La Xunta identifica en la costa de A Coruña 61 bienes que pueden tener un segundo uso

En la costa de la comarca de A Coruña, donde el mar ha sido testigo de siglos de industria y navegación, la Xunta acaba de poner en marcha una propuesta que mira al pasado para proyectar el futuro. El nuevo Catálogo de bens de valor cultural no litoral, sometido desde este martes a información pública, identifica un total de 102 construcciones en esta franja atlántica que, más allá de su valor patrimonial, podrían convertirse en motores de futuro. Porque casi el 60% de ellos — un total de 61 inmuebles— son susceptibles de tener nuevos usos, siempre que respeten su esencia.

Molinos, conserveras, antiguas fábricas, faros que aún vigilan la niebla... Son vestigios de una Galicia industrial y marinera que, lejos de ser ruina, puede convertirse en recurso. El catálogo, que forma parte de la aplicación de la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia (Loxilga), no es solo una lista sino que es una una invitación a pensar en rehabilitaciones para convertirse en nuevos proyectos que respetenl os valores que motivaron su catalogación.

Listado

La ciudad de A Coruña lidera en número las construcciones costeras identificadas (39) y las susceptibles de tener nuevos usos (25), seguida de Oleiros (27/15) y Sada (10/4). Sin embargo, Betanzos y Paderne destacan por la totalidad o casi totalidad de bienes con potencial de reconversión, seis de seis en el primer caso y cinco de seis en el segundo, según datos de la Consellería de Medio Ambiente.

El catálogo recoge las 1.582 construcciones y yacimientos arqueológicos ubicados en la costa de Galicia que la Xunta considera que se deben tipicar como bienes de valor cultural y someter a protección. Entre ellas figuraban 867 a las que se le podía dar un segundo uso distinto al original para facilitar su recuperación, pero frente al cálculo inicial, ahora el número se ha rebajado a 812. Se han perdido en el conjunto de la cosa gallega 55 con las revisiones, a falta todavía del procedimiento de exposición pública para recoger alegaciones a partir de hoy.

Frente a lo avanzado por la Presidencia de la Xunta, todas estas edificaciones no están en desuso ni vacías ni en ruinas y no necesitan tampoco una segunda oportunidad para volver a la vida. Solo se encuentra en situación de abandono una parte, mientras que las demás están plenamente operativas y en uso, tanto de carácter particular como institucional, tal como se recoge en el catálogo y precisa la Consellería de Medio Ambiente.

«El cambio de uso solo se aplicaría a algunos de los bienes de tipo arquitectónico e industrial [los 812]. En todo caso, no es algo obligatorio porque, efectivamente, algunos de los elementos catalogados en estas categorías pueden tener ya en estos momentos un uso activo e acorde con su naturaleza original. Con todo, se trata de cambios que tendrán que ser aprobados por la Xunta», indica Medio Ambiente.

Por eso, en la relación de los 812 figuran bienes en ruinas o vacíos, pero también otros sorprendentes para los que el Gobierno gallego ve opciones de un segundo uso. Entre estos aparece, por ejemplo, el viejo puente internacional de Tui diseñado por el estudio parisino de Gustave Eiffel.

Pero también hay monasterios, como el de Oia —en proceso de transformación en hotel—, iglesias, capillas, puentes romanos y medievales, cocheras, pazos, muelles, hornos... además de numerosas edificaciones institucionales funcionando o viviendas particulares.