"Cliente preferente": de 6 € en cañas a 528 en una burguer en las facturas del PP de Noia
El exalcalde Santiago Freire no ve motivos para dimitir, pero dice que "se tomarán decisiones" tras revisar las facturas en el seno del grupo municipal
Suso Souto
El exalcalde de Noia, Santiago Freire, no ve motivos para entregar su acta, como le reclamaron los demás grupos de la Corporación, tras conocerse que su grupo municipal, el del PP, cargó facturas al Concello por comidas y consumiciones en locales hosteleros, algunas de ellas con militantes y simpatizantes de la formación.
Freire insiste en que los gastos (que según las facturas que hizo públicas el actual Gobierno local rondan los 30.000 euros y corresponden a varios ejercicios) se pasaron al Concello con cargo a la asignación municipal que le corresponde a la formación (7.000 euros anuales) y que "responden a los criterios para el funcionamiento del grupo municipal".
Sin embargo, entre esos gastos figuran desde un tícket de 6,20 euros por dos cañas y dos cervezas en una cafetería hasta una factura de 850 euros por una cena en el restaurante O Trapeiro de Lousame por "organización de reunión de trabajo conferencia PP de Noia y comarca". Una cena en la que, por cierto, se degustaron 27 empanadas de berberechos y 25 tortillas y por la que el establecimiento aplicó un descuento de 29,68 euros en concepto de "cliente preferente".
El Concello abonó también al grupo municipal del PP 682 euros en la Taberna da Pepa por una "reunión de trabajo de miembros de gestora"; 528 euros al Burguer Ril's por una "reunión de trabajo con afiliados, simpatizantes y miembros de la gestora", y otros 275 euros por "xuntanza de simpatizantes" ; o 7,80 euros a una cafetería por tres refrescos, un agua y una cerveza.
Según Freire, esos gastos "encajan" en los criterios de "funcionamiento del grupo municipal". ¿También los gastos en cañas en un bar? "A veces, un edil se reúne en un bar, por ejemplo, con un representante de un colectivo", explica el líder del PP local. "Son gastos relacionados con gestiones para ejercer la actividad del grupo municipal", añade.
¿Y las comidas y consumiciones con militantes y simpatizantes del PP? "Son encuentros para informarles de actuaciones llevadas a cabo, de propuestas... Y luego se les invita a un pincho", dice Santiago Freire sobre las polémicas facturas por encuentros en restaurantes que el grupo municipal del PP cargó a las arcas públicas. "Cosa diferente es que se pueda considerar que esos gastos sean más o menos apropiados", añade.
Aunque no ve motivos para dimitir, Freire anuncia la apertura de un debate interno en el seno del grupo popular municipal para "analizar la documentación, reflexionar y, luego, adoptar las medidas que se consideren oportunas".
Con todo, Freire considera que "es necesario abrir también un debate al respecto en la Corporación municipal para definir bien los criterios de los gastos que los grupos municipales pueden o no pasar al Concello". Y, finalmente, considera que la "polémica" suscitada por las citadas facturas "es parte de la artillería con la que se pretende justificar la moción de censura".
