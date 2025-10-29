Solo se accede con menos de un 6 en una de cada cuatro carreras

Ingeniería Forestal, Comercio, Bellas Artes, Sociología o Turismo. Estas son algunas de las titulaciones que ofrecen las tres universidades gallegas en las que este curso se han podido matricular alumnos con una calificación inferior al 6, que este año han vuelto a ser menos que en el anterior. De hecho, tan solo el 24,9% de las carreras gallegas han tenido una nota de corte de entre un 5 y un 5,99 este 2025, cifra que, en 2024, fue de casi un 30%. Este incremento de las notas, reconoce Irma Álvarez Diéguez, orientadora en el instituto Politécnico de Vigo, es una «locura», si bien responde a una tendencia de la que llevamos años siendo testigos.

Concretamente, de las 194 titulaciones universitarias que se ofrecen en Galicia, este año tan solo 48 tienen una nota de corte de un 5,99 o menos, esto es, un 24,9%. La mayoría, 22, se corresponden con la Universidade de Vigo (UVigo), que también es la que tiene la mayor oferta, con 73 titulaciones. Otras 17 son de la Universidade de Santiago (USC), que ofrece 66 titulaciones; y las 9 restantes, de la Universidade da Coruña (UDC), con 55.

Entre estas titulaciones se encuentran algunas como el grado en Dirección y Gestión Pública o la Ingeniería de los recursos mineros y energéticos, en la UVigo; Historia del Arte, Filosofía y Ciencias Políticas, en la USC; o Máquinas Navales y el Doble grado de Inglés y Gallego de la UDC.

En el lado opuesto están las carreras para las que es necesario tener una nota de admisión de 10 o más que, curiosamente, mantienen una proporción similar a las que tienen una nota de corte inferior a 6: este 2025 fueron 45, es decir, el 23,2%. La gran mayoría, 19, se encuentran en la USC. Otras 14 titulaciones que requieren más de un 10 pertenecen a la UVigo, y las últimas 12, a la UDC.