El conductor de un bus escolar en Ourense da positivo en cocaína
El chófer también había consumido benzodiacepinas, según el control efectuado por la Guardia Civil de Tráfico, y transportaba a menores de entre 7 y 12 años
Europa Press
Un conductor de autobús escolar ha dado positivo en cocaína y benzodiacepinas en un control efectuado por la Guardia Civil de Tráfico.
Ha sido mientras llevaba a tres menores de edades comprendidas entre los siete y los doce años en la zona de Baixa Limia, en Ourense.
Según informa el Instituto Armado, la prueba se efectuó el pasado 14 de octubre en el marco de la campaña de control sobre el transporte escolar y su resultado fue contrastado por un laboratorio homologado.
La Guardia Civil de Tráfico asegura, en un comunicado, que casos como estos son "aislados y puntuales". No obstante, incide en que se continuarán desarrollando "controles específicos" en el ámbito escolar durante "todo el curso académico".
