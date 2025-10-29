Galicia es la segunda autonomía donde más crece el peso de la vivienda turística

La proliferación de apartamentos turísticos está generando «tensiones» en los mercados de vivienda residencial, tal y como denuncia el Consejo Económico y Social (CES) en su última memoria. Una forma de medir su impacto es calcular el peso que tienen estos alojamientos sobre el total del parque inmobiliario. En Galicia hay ya 1,14 pisos vacacionales por cada 100 hogares, un porcentaje que se ha disparado un 46 por ciento durante el último lustro. De hecho, el órgano consultivo estatal destaca que la comunidad gallega está entre las que más aumentó el peso de estos establecimientos sobre el total de viviendas.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Galicia es la segunda comunidad, tras Cantabria, con mayor incremento en el porcentaje de apartamentos vacaciones sobre su parque residencial.

En Galicia hay 28.539 pisos turísticos, según los datos del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia. Pese a que desde el Gobierno central se ha intentado poner coto a los alojamientos que operan de forma fraudulenta reforzando los controles, el número de alojamientos vacacionales no ha dejado de crecer en la comunidad.

En 2020 había 0,78 apartamentos turísticos por cada 100 viviendas y Galicia ocupaba el noveno puesto en el ranking estatal en cuanto al peso de estos alojamientos en relación a su parque residencial.

Porcentaje de viviendas turísticas por municipios. / Hugo Barreiro.

Ahora, en 2025, son ya 1,14 por cada 100 hogares y Galicia ha ascecendido al séptimo puesto, empatada con Asturias.

La comunidad con mayor peso de las viviendas turísticas es Canarias, donde llega al 4,66 por ciento, seguida de Baleares (3,74 por ciento). Por la contra, las que menos tienen son Extremadura (0,29) y Castilla y León (0,45).

Según los datos de la Estadística experimental del INE de medición del número de viviendas turísticas, en el último lustro el peso de estos alojamientos sobre el total de hogares se elevó en todas las comunidades, salvo en Cataluña, Madrid y Baleares.

En Cantabria la tasa de apartamentos vacaciones sobre el parque residencial se disparó un 47,7 por ciento, seguida de Galicia (46,1 por ciento) y de Castilla-La Mancha (44,4).

El Consejo Económico y Social advierte, de hecho, que la proliferación de estos alojamientos no afecta solo a destinos de sol y playa sino también a pequeños destinos rurales del interior.

En algunos municipios de España una de cada cuatro viviendas es ya turística. Ocurre así, por ejemplo, en el municipio canario de La Oliva.

En Galicia no se llega hasta estos extremos, pero hay algunos ayuntamientos donde los alojamientos turísticos ya casi son uno de cada diez hogares. En Sanxenxo (Pontevedra) representan el 8,2 por ciento del parque residencial. En Carnota (A Coruña) esta tasa es del 7,7 por ciento. Le sigue otro concello coruñés, Corcubión, con el 7,31 por ciento. Y, a continuación, está O Grove, donde por cada 100 viviendas hay 6,6 pisos vacacionales.

«Aunque el problema es bastante localizado, la creciente preocupación por los efectos de la fuerte entrada de turismo en los últimos ejercicios subraya la necesidad de desarrollar un modelo turístico sostenible desde el punto de vista económico, medioambiental y social, abordando, entre otras cuestiones, las dificultades a las que se enfrenta la población a la hora de establecerse y consolidarse en esos territorios, incluidos los trabajadores del propio sector», expone el Consejo Económico y Social. En su opinión, aunque se han destinado fondos europeos a mejorar la sostenibilidad del turismo «sigue faltando una estrategia para el conjunto del sector, que promueva una actividad que priorice la calidad sobre la cantidad».

El órgano consultivo estatal recomienda además desestacionalizar el turismo porque esto permitirá «estabilizar» el empleo, pero también diversificar destinos para que no sean solo «soy y playa» y se dé oportunidad a otros territorios «de manera ordenada y equilibrada». En este sentido, se pide invertir en una mayor conectividad física y digital y reforzar servicios públicos en el rural.