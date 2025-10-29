Galicia tendrá un laboratorio para estudia y controlar enfermedades del ganado
Medio Rural contará en 2026 con un presupuesto de 708 millones, un 1% más que este año, un incremento que la oposición considera insuficiente
REDACCIÓN
El próximo año, la comunidad dará los primeros pasos para implantar un nuevo laboratorio de seguridad biológica para estudiar y controlar enfermedades en el ámbito ganadero en el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Así lo explicó ayer la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en el Parlamento, donde desgranó las cuentas de su departamento para 2026.
Concretamente, explicó, la consellería tendrá un presupuesto de 708 millones de euros, un 1% más que este año, y sus actuaciones se centrarán en la ordenación y el equilibrio rural, la calidad y el apoyo a la seguridad de la producción, y la innovación y el futuro del sector. Destacó, de este modo, algunas partidas, como los 116 millones que se destinarán a a prevención y extinción de incendios, otros 19,6 que se reservan para los medios aéreos, o 24 millones que se invertirán en el fomento del relevo generacional en el campo.
Todo ello en una comparecencia que, para el BNG, fue «exactamente» la misma que en 2025, con unas cifras muy similares, pese a que la conselleira «parece que hace la multiplicación de los panes y los peces» al sostener que suben «todas las partidas», pero sin que la consellería cuente con más fondos, según censuró el nacionalista Secundino Fernáncez. «Es lo nunca visto desde los tiempos de Cristo», aseveró, enmarcando el discurso de Gómez en la «política ficción».
Por su parte, la diputada del PSdeG Lara Méndez aseguró que los presupuestos de Medio Rural siguen congelados desde hace años, y que la realidad es que en este departamento «se pintan números en un papel que luego nunca se ejecutan». Las cuentas de Medio Rural, continuó, son «un sudoku» para esconder que suben «un pírrico 0,6 %» con partidas que incluso se ven mermadas. Además, la socialista arremetió contra la titular de la cartera de Medio Rural por su falta de «autocrítica» tras los incendios. Finalmente, el diputado de Democracia Ourensana también valoró que las cuentas no reflejan la «gran inversión» que necesita su provincia.
