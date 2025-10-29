Paro de 48 horas en la educación para pedir «un giro» en las políticas

Una bajada de ratios en el inicio de todas las etapas educativas, la recuperación del horario lectivo recortado en 2011 y en 2012 o el «fin de la discriminación horaria en los CIFP y centros de enseñanzas artísticas». Esas son algunas de las reivindicaciones por las que la educación gallega lleva desde ayer en una huelga de 48 horas que se extiende también a la jornada de hoy. Habría que volver atrás hasta la década de 1980 para encontrar en Galicia un parón en educación de dos días seguidos.

Convocado bajo el paraguas de los sindicatos CIG— mayoritario en el sector— y STEG, están llamadas a este paro toda la enseñanza media desde infantil hasta Bachillerato, además de la FP y las enseñanzas de régimen especial. Según informó la CIG, se trata de un colectivo de más de 30.000 docentes entre funcionariado de carrera, interino y sustituto con incidencia en 374.043 estudiantes, sin contar el alumnado de régimen especial.

En la primera jornada de esta huelga, cientos de docentes se manifestaron a las puertas de la Xunta, en Santiago, para pedir «un giro» en sus políticas educativas. Al término del horario lectivo, el Ejecutivo gallego cifró en un 13,6% el seguimiento de la huelga , una cuestión sobre la que la CIG no se quiso pronunciar: «No vamos a entrar en el debate de números». Así las cosas el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, calificó la convocatoria de «estrategia política», al tiempo que la vinculó al entorno del BNG.