El Sergas creará un censo de centenarios y dotará con 21 psicólogos a Primaria

Los presupuestos de la Consellería de Sanidade para 2026 reservan más de 40 millones de euros para la creación de 1.244 nuevas plazas, entre las cuales está la incorporación de 21 nuevos profesionales a la red de psicólogos clínicos de Atención Primaria. Además, el Sergas creará un registro gallego de centenarios, con datos de salud «que puedan ser relevantes para el establecimiento de políticas sanitarias futuras». Otra de las novedades desgranadas por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en comisión parlamentaria es la ampliación a mujeres de 25 a 35 años el cribado de cáncer de cérvix.

Sanidade contará en 2026 con un presupuesto de 5.671 millones de euros, 213 millones más que este año. Se destinarán a personal 2.460 millones de euros. Entre las 1.240 nuevas plazas que se crearán para el próximo ejercicio, hay 789 que serán para estabilizar a personal, habrá 23 plazas de médico de urgencias, otras 9 puestos serán para reforzar el servicio de reproducción asistida, 13 empleos más para el Centro de Protonterapia de Galicia, 62 plazas para los equipos de atención domiciliaria y 21 de psicólogos clínicos en Primaria.

En su comparecencia parlamentaria, el conselleiro de Sanidade detalló además que el próximo año se pondrá en marcha un servicio de rehabilitación domiciliaria para los pacientes con enfermedades raras que beneficiará a 100 personas.

Otra de las novedades es la renovación del servicio de transporte sanitario urgente por medios aéreos, que incorporará por primera vez la cobertura 24 horas, con un helicóptero de vuelo nocturno. Para este fin se dedicarán 7,2 millones en 2026.

La comunidad gallega continuará ampliando además sus programas de cribado. Así, se incorporarán a estas pruebas las mujeres de 25 a 35 años —hasta ahora se hacían a partir de los 35—.

En materia de infraestructuras se destinarán 60 millones de euros para Atención Primaria, que permitirán poner en funcionamiento los centros de salud de Moaña, Abegondo, Conxo y el CIS Olimpia Valencia de Vigo. Mientras, se reservarán otros 210 millones a grandes obras en los hospitales y a la mejora y dotación de equipamiento.

Los grupos de la oposición expresaron su disconformidad con las cuentas de Sanidade. La diputada del BNG Montse Prado sentenció que «estos números no dan para cambiar ninguna situación», dado que el incremento del gasto dedicado a personal «no daría ni para cubrir el aumento salarial» previsto para el próximo ejercicio. Por su parte, la parlamentaria socialista Elena Espinosa considera que estos presupuestos «mezclan los deseos con la realidad» y marcan una serie de «deberes» que son «imposibles de cumplir».