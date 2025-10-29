La Xunta creará una fundación de investigación forestal en 2026

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer que su Ejecutivo constituirá el próximo año una fundación de colaboración público-privada que servirá de apoyo para desarrollar un nuevo modelo de investigación forestal en Galicia. Según explicó en el V Encontro Intersectorial do Ecosistema Forestal de Galicia Piñeiros25 el objetivo es impulsar la innovación en un «sector estratégico» para la comunidad y avanzar hacia «un monte diverso y productivo que genere empleo y riqueza en Galicia».

Durante su intervención en este foro, en el que estuvo acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y la conselleira del Medio Rural, María José Gómez, el presidente resaltó que todas las empresas interesadas podrán participar en esta nueva fundación con la que se busca consolidar una industria forestal potente en Galicia que le permita ser líder y puntera a nivel europeo.

Rueda manifestó, además, el apoyo de la Xunta al sector de la madera con ayudas específicas para la modernización del sector o aportaciones para hacer frente a los tratamientos fitosanitarios contra las plagas. «La salud de las especies forestales es una prioridad para el Gobierno gallego», incidió Rueda, que recordó que los presupuestos de 2026 incluyen una partida de casi 8 millones de euros para este tipo de actuaciones sanitarias.

Precisamente, la situación sanitaria que atraviesa el pinus radiata debido a la plaga de la banda marrón tuvo un importante peso en el encuentro. Una de las excepciones que la Xunta contempla en la nueva moratoria del eucalipto es la posibilidad de cultivar esta especie en plantaciones de pino «gravemente afectadas» por la banda marrón. «Durante el turno de tala, se permitirá la plantación de eucalipto en un máximo del 50% de la superficie de pino eliminada, debiendo reforestarse el otro 50% restante con cualquier especie de coníferas o frondosas permitidas», reza el comunicado emitido por Medio Rural tras adoptar la medida.