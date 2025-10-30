Arranca la huelga nacional de los técnicos superiores sanitarios

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer la orden de la Consellería de Sanidade por la que se determinan los servicios mínimos durante la huelga de ámbito nacional convocada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios hoy y mañana, y los días 3 y el 4 de noviembre. De acuerdo a la misma, se mantienen, señala el departamento autonómico, «los servicios mínimos necesarios para garantizar la asistencia imprescindible a pacientes hospitalizados, así como la atención urgente y permanente a personas usuarias y los servicios sanitarios que no pueden aplazarse sin consecuencias negativas para la salud».

En el ámbito de la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos se deberá garantizar la cobertura del servicio, igual que en la Fundación Pública de Medicina Genómica en el caso de pruebas urgentes e inaplazables. En cuanto a personal en instituciones públicas y privadas, habrá una cobertura del 100% en la actividad urgente, «dado que no es posible prever las necesidades por no ser una actividad programable». En otras áreas de trabajo, se establecerá, con carácter general, un número equivalente de domingos o festivos.