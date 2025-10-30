Dilema en Pontedeume: ¿mantener las campanas del histórico reloj del ayuntamiento o garantizar el descanso de los vecinos?

No hace falta más que echar un ojo a las recomendaciones turísticas en Pontedeume para darse cuenta del gran significado que tiene la torre del reloj de la casa consistorial. Un elemento con gran valor patrimonial e histórico en una villa que, según destaca el ayuntamiento, es reconocida como "una de las cunas de la relojería gallega y nacional".

Este reloj, situado en la plaza del Rollo, lleva funcionando sin interrupción desde hace más de 50 años. Adoptó su mecanismo y su sonido hace más de 500. Este sonido se repite cada cuarto de hora, también de madrugada.

Y es precisamente esa repetición tan continuada la que ha terminado con la paciencia de un vecino, que se ha dirigido a la Valedora do Pobo para pedirle que las campanas se apaguen de noche. "Como residente afectado por el ruido nocturno del reloj del ayuntamiento, que suena cada 15 minutos, me veo en la necesidad de presentar una queja formal debido al impacto negativo que esto tiene en la calidad del sueño de los vecinos y en nuestro bienestar general. El sonido constante y repetitivo durante la noche interfiere con nuestro derecho al descanso y puede llevar a problemas de salud como estrés y fatiga, afectando nuestro rendimiento diario", expresaba el residente en el escrito dirigido a la institución.

Imposible parar el sonido

Tras la consulta por parte de la Valedora do Pobo al Concello, el municipio respondió que el mecanismo del reloj no puede pararse de madrugada. "A pesar de que la queja no es compartida por el gobierno municipal, se consultó la posibilidad de paralizar el toque de la campana en horario nocturno al relojero encargado de su mantenimiento, e indicó la imposibilidad de atender esa solicitud, puesto que las características técnicas de la maquinaria del reloj no lo permiten", respondió el Ayuntamiento.

Imagen de archivo de Pontedeume, con la Casa Consistorial a la izquierda / Juan Varela

"La actuación a realizar en el reloj para evitar el sonido nocturno implicaría una modificación profunda del mecanismo del reloj", destaca. "No basta con desactivar un sistema, sino que sería necesaria la incorporación de un mecanismo electrónico nuevo que se sincronizase perfectamente con el mecanismo del reloj original, integración que resulta técnicamente muy difícil que podría comprometer el funcionamiento y la autenticidad del reloj", añadía.

Necesario compatibilizar

Sin embargo, según la Valedora, el reto es el de compatibilizar el valor histórico del reloj y su sonido, que forma parte del "patrimonio cultural inmaterial" con el cumplimiento que tiene la obligación de garantizar de las normas relativas al derecho al descanso de la persona que inició la queja.

Por lo tanto, la resolución de la Valedora do Pobo, que tiene fecha de julio de 2025 y que ahora se ha hecho pública, es que el Concello debe verificar los niveles de los ruidos de las campanas del reloj municipal en horario nocturno, y en caso de que los superen, dentro de su capacidad presupuestaria, ordene las correcciones que resulten precisas para ajustarlos a los niveles de calidad acústica exigibles.