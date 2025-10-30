Los conductores de la AP-9 se unen para reclamar

El Tribunal Supremo ha dicho la última palabra en torno a la causa judicial de los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente de Rande en la AP-9. La firmeza de esta histórica sentencia, que crea jurisprudencia para casos similares, derivará irremediablemente en su ejecución. Y las asociaciones de consumidores ya se han puesto en marcha.

En su día, cuando en 2020 se emitió el primer fallo condenatorio, había ya casi 300 conductores adheridos a la reclamación. Se produjo un parón debido a la absolución dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra pero ahora, tras revocar el Alto Tribunal esta última resolución y confirmar la condena inicial, los automovilistas afectados por los 81 atascos relevantes que dan derecho a la devolución de los peajes podrán reclamar si conservan los tiques de la autopista o los extractos del telepeaje. La plataforma En-Colectivo anima a hacerlo en demanda de ejecución colectiva que formalizarán a través del juzgado, al tiempo que la concesionaria de la autopista ha abierto un «buzón especial y exclusivo» para atender las reclamaciones de los usuarios.