Detenido en Peinador al ser detectado con seis armas en la maleta
El escáner detectó seis pistolas, un revólver y una escopeta de procedencia ilícita
El arrestado alega que ignoraba el contenido y que le ofrecieron 3.000 euros por llevarla
R. V.
Agentes de la Guardia Civil detuvieron a un hombre este miércoles cuando iba a salir por el aeropuerto de Peinador con ocho armas en su maleta.
El varón, de 41 años y vecino de Las Palmas, llevaba una maleta en la que, al pasar por el escáner del aeropuerto, le detectaron seis pistolas, un revólver y una escopeta. Todas las armas son de procedencia ilícita y tienen los registros borrados.
El detenido alega que ignoraba el contenido de la maleta y que a él, en un hotel de las proximidades de Peinador, le pagaron 3.000 euros para llevarla y pasarla por el aeropuerto.
