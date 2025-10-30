Las entidades locales gallegas son las terceras del Estado que más rinden cuentas en plazo

Este mes de octubre venció el plazo para que las entidades locales remitiesen al Consello de Contas la documentación sobre su gestión económica y financiera. Y el 73 por ciento ha cumplido con su obligación. Galicia es, de hecho, la tercera comunidad con un mayor grado de rendición de cuentas de sus diputaciones y ayuntamientos. Son las corporaciones provinciales y los concellos más pequeños, los más cumplidores. Por el contrario, a las urbes, pese a que mueven presupuestos más abultados, les cuesta más este ejercicio de transparencia. Así, solo tres de las siete ciudades hicieron los deberes: Vigo, Pontevedra y Ferrol.

«La obligación de la rendición de cuentas conlleva un compromiso con la transparencia con la ciudadanía sobre la gestión económico financiera del sector local de Galicia y con la salvaguarda de la integridad de los recursos públicos y su eficiencia», explica el Consello de Contas.

Las entidades locales de Galicia manejan ingresos por 5.582 millones de euros y tienen gastos por 5.445 millones de euros, según los datos remitidos por concellos y diputaciones a Contas en el último informe de fiscalización. El 80 por ciento de estos importes se corresponden con los presupuestos de los ayuntamientos y el resto es de las corporaciones provinciales. Y casi la mitad del dinero que mueve el sector local en Galicia procede de transferencias de otras administraciones como Gobierno o Xunta.

A día de hoy, según el informe del órgano fiscalizador, ya rindieron cuentas las entidades donde vive el 62,3 por ciento de la población gallega. Cumplieron con su obligación 261 entidades locales —236 ayuntamientos, las cuatro diputaciones, seis entidades locales menores y 15 mancomunidades—.

Por el contrario, quedan 77 ayuntamientos sin rendir cuentas. Estas entidades no podrán acceder a la financiación del Fondo de Cooperación Local de la Xunta que está condicionada, precisamente, a que cumplan con el compromiso de entregar a Contas toda la documentación sobre su gestión económica y financiera.

Esto ha servido precisamente para que cada vez más concellos rindan cuentas. Así desde el año 2022 el porcentaje de entidades locales que hacen los deberes ha mejorado en un 6 por ciento.

Por comunidades las entidades locales de Aragón son las más cumplidoras (79,4 por ciento), seguidas de la Comunidad Valenciana (75 por ciento) y, en tercer lugar, Galicia (73 por ciento). De media en España cumplen el 51 por ciento.