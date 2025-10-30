El Parlamento pide al Gobierno central reforzar la lucha contra el narcotráfico
La demanda, que partió del PP, contó con el respaldo del Bloque y el PSOE
El Parlamento gallego demanda por unanimidad al Gobierno central un refuerzo de medios y efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer frente al narcotráfico en el litoral gallego, con especial atención a la Costa da Morte. La diputada popular Paula Mouzo fue la encargada de defender la iniciativa durante la Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, en la que el PP pide reforzar los puestos de la Guardia Civil en las Rías Altas, dotarla de mejores embarcaciones y revisar la dotación de medios personales y materiales.
En su memoria correspondiente al año 2024, la Fiscalía General del Estado advierte del incremento del narcotráfico en la provincia de A Coruña y, singularmente, en la Costa da Morte, así como también en Betanzos, Carballo, Ferrol y Barbanza.
Mouzo señaló que esta iniciativa pretende dar una «respuesta contundente» a la problemática del narcotráfico en Galicia y, especialmente ahora, en esa parte más abrupta del litoral.
Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias puso en valor el «compromiso firme» del Gobierno central con el refuerzo «sin precedentes» de los medios materiales y personales. En este sentido, también insistió en que la Xunta debe de «tener voluntad de colaborar, lealtad institucional y no crear alarma social».
El BNG apoyó la iniciativa, ya que «tiene claro» la realidad de la Costa da Morte, aunque el diputado Óscar Insua afeó al PP que desconozca que en esa zona la Guardia Civil no tiene base, por lo que no puede tener más barcos ahí.
- La Xunta impulsa el cuidado de mayores en casa con una rebaja fiscal del 50%
- Multa de 90.000 euros a la bodega Terras Gauda por usar un mosto prohibido en los vinos de Rías Baixas
- Fallece un joven de 23 años tras una salida de vía en Lugo, con otra persona herida
- Daniel, nieto de gallegos que se reencontró con su familia: «Una señora me abrió la puerta y me llevó a la casa de mi abuelo»
- Marcela, nieta de emigrantes, tras conseguir el pasaporte español: «Esta vez no viajo como extranjera, regreso como gallega»
- La Xunta elimina la obligatoriedad de que los VTC lleven el contrato de servicios a bordo
- La Xunta identifica en la costa de A Coruña 61 bienes que pueden tener un segundo uso
- Rescatados los 11 tripulantes de un pesquero gallego que sufrió una vía de agua cerca de Irlanda