La ruptura de un tanque provoca un vertido de aceite de palma en el puerto de Vigo
Se trata de un producto empleado para alimentación de ganado por lo que no sería contaminante
Los técnicos trabajan ahora en el confinamiento del vertido en el agua para su retirada
R. V.
La ruptura de un tanque en el puerto de Guixar ha ocasionado el vertido de una importante cantidad de aceite de palma en aguas de la ría de Vigo. Según las primeras informaciones, se trata de aceite empleado para la alimentación de ganado, principalmente, por lo que no sería contaminante. La mancha amarilla se extiende desde Areal hasta la terminal de contenedores. Esta situación ha obligado a la Xunta a activar el Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal).
El suceso se produjo a primera hora de esta tarde, cuando la implosión del silo causó la fuga del producto hacia el mar durante los trabajos de carga. El puerto ha desplegado las barreras para confinar el aceite y poder recogerlo, una tarea que también tendrá que realizarse en la propia estructura del muelle. Al parecer el tanque ya habría dejado de verter producto, confirmaron fuentes de la Autoridad Portuaria.
Aunque por el momento se desconoce la cantidad de aceite derramada, sí que se confirma que es una situación extraordinaria y se investigan las causas. A la zona se ha desplazado ya el buque de Gardacostas Valentín Paz Andrade, a la que está arribando ahora el remolcador Helechosa.
