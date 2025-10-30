Un Samaín con temporal: avisos por lluvias y viento fuerte en buena parte de Galicia los próximos días

Galicia continúa en el punto de mira de los temporales. El llamado “carrusel de borrascas”, que arrastra sistemas frontales desde el Atlántico norte, dejará en los próximos días lluvias generalizadas, viento intenso y cielos cubiertos. La inestabilidad alcanzará su punto álgido el venres 31, coincidiendo con la celebración del Samaín, que este año se espera que esté pasado por auga abundante.

Jueves: otro frente y viento del sur

Durante el jueves, un frente asociado a una borrasca centrada al sudoeste de Irlanda afectará de lleno Galicia, dejando cielos cubiertos y precipitaciones que se harán más intensas hacia la noche. La Aemet ha activado avisos amarillos por lluvias, fenómenos costeros y fuertes vientos en el litoral atlántico, el oeste y el sur de la comunidad.

Las temperaturas mínimas se mantendrán este jueves sin cambios, con 12 grados en Santiago, 15 en Vigo y 11 Ourense. Las máximas, en cambio, descenderán ligeramente hasta situarse en los 16 grados en Compostela o 19 en Vigo y Ourense. El viento de componente sur soplará con fuerza, especialmente en el litoral y en las zonas altas, donde se esperan rachas muy fuertes.

Viernes de Samaín: lluvias y viento intenso

El viernes 31 de octubre, día de Halloween -Samaín en Galicia-, estará marcado por la llegada de un frente muy activo y casi estacionario que obligará a trasladar las actividades al interior. Se esperan precipitaciones generalizadas y localmente fuertes, sobre todo en las provincias del sur y del oeste, acompañadas de rachas de viento del sur-sudoeste que pueden superar los 80 km/h en el litoral y en las zonas de montaña. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán estables.

La lluvia y el viento empañarán la jornada del Samaín en buena parte de Galicia / Antonio Hernández

Día de Todos los Santos: tregua antes de nuevas borrascas

El sábado, Día de Todos los Santos, traerá una mejoría progresiva con la llegada de la influencia anticiclónica. Los cielos estarán parcialmente nubosos, con chubascos residuales en el sureste durante la mañana que desaparecerán con el paso de las horas. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente hasta los 11 grados en Santiago o los 10 de Lugo, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios. El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos moderados en el litoral norte.

Noviembre arrancará con más lluvia

La tregua durará poco. Según la previsión a medio plazo de Meteogalicia, noviembre comenzará bajo el dominio de las borrascas atlánticas, con alta probabilidad de lluvias y viento fuerte del sur-sudoeste. Las temperaturas se mantendrán en valores habituales para la época, confirmando un otoño húmedo, ventoso y muy inestable en buena parte de Galicia.