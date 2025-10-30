La Xunta cifra en un 13% el apoyo al segundo día de huelga de docentes

Más de un centenar de docentes se encerraron en la noche del martes en seis centros de Galicia, entre ellos, el colegio Alborada de A Coruña, para reclamar a la Consellería de Educación «mejoras reales» tanto en el ámbito laboral como en la enseñanza pública. Según detalló la CIG-Ensino, esta acción está enmarcada dentro del paro laboral de 48 horas del martes y ayer, convocado por este sindicato y STEG «por primera vez desde los años ochenta en la enseñanza pública».

La Xunta situó en un 12,9% el seguimiento de la huelga ayer. En su primer día apuntó a un seguimiento del 13,6%. En declaraciones a Europa Press, la secretaria de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, advirtió de que «no va a entrar en el debate de los números» y acusó a Educación de dar el mismo número que en la huelga del 25 de septiembre.

El paro laboral de 48 horas, convocado por primera vez desde los años 80 en la enseñanza pública, busca dar visibilidad a las demandas de profesores y profesoras. Según el comunicado de la CIG, los docentes piden la bajada de ratios en todas las etapas educativas a partir del próximo curso 2026-2027 y la recuperación del horario lectivo ampliado en 2011 (21 horas en Primaria e Infantil) y en 2012 (18 en el resto de enseñanzas). También proponen acabar con la discriminación horaria en los CIFP y centros de enseñanzas artísticas.