Alto seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios
Según Sanidade, en Galicia la participación fue de casi el 93%
REDACCIÓN
Los técnicos superiores sanitarios empezaron ayer la huelga convocada a nivel estatal, que también se mantendrá hoy y los días 3 y 4 de noviembre, para exigir al Gobierno que les reconozca su nivel formativo real y el sueldo aparejado al mismo. Según informó la Consellería de Sanidade, en Galicia esta convocatoria tuvo un alto seguimiento: el porcentaje de participación en las siete áreas sanitarias fue del 92,78%.
Por su parte, en la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos, en la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y en la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, el seguimiento fue algo menor, del 81,82%. Eso sí, los servicios mínimos se mantuvieron al 100%.
Hoy continuará la huelga, que afectará a los servicios de pruebas diagnósticas, tratamientos radioterápicos, cribados poblacionales y técnicas especializadas que permiten detectar, confirmar y tratar enfermedades, según recordaron los técnicos.
- La Xunta impulsa el cuidado de mayores en casa con una rebaja fiscal del 50%
- La Xunta identifica en la costa de A Coruña 61 bienes que pueden tener un segundo uso
- Fallece un joven de 23 años tras una salida de vía en Lugo, con otra persona herida
- Dilema en Pontedeume: ¿silenciar el histórico reloj del ayuntamiento o garantizar el descanso de los vecinos?
- La Xunta convocará unas 1.500 plazas docentes el próximo año
- Un hombre de 55 años fallece en Cospeito tras un ataque de velutinas
- El sector del taxi demanda ante la Xunta «un mayor control» de los VTC
- Multa de 90.000 euros a la bodega Terras Gauda por usar un mosto prohibido en los vinos de Rías Baixas