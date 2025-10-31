Bruselas fija hitos al AVE Lisboa-Madrid mientras el de Galicia aguarda por plazos

La Comisión Europea publicó ayer su Decisión de ejecución sobre la línea de Alta Velocidad entre Lisboa y Madrid, confirmando que dicha infraestructura no estará lista de forma completa hasta 2034 a pesar de que al formar parte del Corredor Atlántico en su red básica obligaba a hacerlo cuatro años antes. Para ese horizonte está prevista, al menos por parte de España, la finalización de la línea entre Vigo y Oporto hasta el Miño. Sin embargo, la más atrasada ya cuenta con un calendario de actuaciones y condiciones para lograrlo, mientras que la que apenas gallega sigue esperando por él.

La Comisión de Transportes reconoce «las limitaciones técnicas y financieras a las que se enfrenta Portugal» y que obligarán a dilatar los plazos, aunque esto no significa un cheque en blanco. Ambos países «presentarán un informe sobre sus actuaciones respectivas —al menos una vez al año— a la Comisión y al coordinador europeo del Corredor Atlántico», el luxemburgués François Bausch nombrado este mes. En ellos estarán «incluidos los compromisos financieros que se hayan contraído en los planes presupuestarios nacionales, y notificarle cualquier retraso significativo que se produzca», según recoge el memorando firmado por ambos ejecutivos.

En total se fijan seis aperturas parciales antes del 31 de diciembre de 2030, lo que dejaría el tiempo de viaje entre las capitales ibéricas en cinco horas en servicios directos. Entre Madrid y Badajoz pasaría de 4 horas y 18 minutos a unas tres y del lado luso, de 2 horas y 55 minutos a alrededor de dos.

ERTMS

En el memorando firmado por el comisario Apostolos Tzitzikostas se detallan los inicios de obras, incorporación de sistemas de seguridad, finalización y financiación europea que han recibido o a la que aspiran. Todo ello cuestiones que garantizarán que en 2034 el trayecto se reduzca en otras dos horas cuando se construya la Tercera Travesía del Tajo y se implante el ERTMS en todo el trazado. Y todo ello cuestiones que en la Eurorregión del norte luso y Galicia, todavía parecen bastante lejanas.