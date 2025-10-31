Condenan a 15 años a un padre por agredir sexualmente a su hija con discapacidad

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a 15 años de cárcel a un padre por agredir sexualmente, de forma continuada, a su hija discapacitada cuando tenía entre 10 y 11 años. Los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024 en el domicilio familiar, hasta que la madre de la menor se dio cuenta de lo que ocurría.

En un fallo con fecha de 16 de octubre, contra el que todavía cabe recurso, se expone que los magistrados consideran probado que el acusado atentó, «de manera reiterada, contra la indemnidad sexual de su hija discapacitada, utilizando además técnicas manipulativas, como el chantaje con la tablet». El sospechoso admitió los hechos, pero negó el acceso carnal. Sin embargo, estiman acreditado, tras valorar el conjunto de las pruebas testificales y periciales, que no solo sometió a su hija a tocamientos de índole sexual, sino también «a acceso carnal por vía anal».

Por ello, le impone la pena en su extensión máxima «al ser el acusado merecedor del máximo reproche punitivo», condenándolo también a cinco años de libertad vigilada. En este sentido, se le ha inhabilitado para el ejercicio de los derechos de la patria potestad respecto de la víctima durante 10 años y para cualquier profesión o actividad que conlleven contacto con menores durante 20 años, no podrá aproximarse y comunicarse con su hija durante 18 años y deberá indemnizarla con 15.000 euros.