A Coruña, a la cola de pisos por menos de 150.000 euros: solo el 6% de la oferta

Se vende. Es poco habitual encontrar ya este cartel en las fachadas de los edificios. En los escaparates de las inmobiliarias, los anuncios apenas cambian durante meses y lo que hay está a unos precios que, lejos de atraer, ahuyentan a los potenciales compradores.

La oferta cada vez más reducida —en Galicia son apenas 23.000 los pisos y casas en venta y poco más de 150 las promociones de obra nueva en marcha— y una demanda que no deja de crecer hacen casi prohibitivo acceder a una vivienda, sobre todo en las ciudades. De las casi 6.300 en venta actualmente en las urbes de Galicia, más de 2.000 —casi un tercio— exigen un desembolso por encima de los 350.000 euros, según el rastreo de portales inmobiliarios. Y la oferta que parte de ese precio no suele convencer del todo, ya que la práctica totalidad carece de garaje, muchas no tienen ascensor y una gran parte requiere de reformas en zonas como el baño o la cocina.

Y quienes estén buscando gangas, las que se ofertan por debajo de 150.000 exigen una inyección de fondos extra para hacer habitable la vivienda; a lo que se suma que estos inmuebles suelen superar las cuatro alturas sin ascensor o estar en plantas bajas. Por menos de esos 150.000 euros, la cartera de viviendas a la venta en las siete ciudades es de poco más de 1.200. Representan tan solo el 20% del total de la oferta a la venta en las ciudades. En el extremo opuesto están los inmuebles a los que tienen acceso muy pocos: por más de un millón de euros hay 169 viviendas en las urbes de Galicia, el 2,6 % de las que buscan propietario.

La radiografía de la oferta inmobiliaria en las ciudades dibuja una Galicia a dos velocidades. Por un lado, el mercado en A Coruña, Vigo y Santiago, con precios que frenan la decisión de hacerse con una vivienda en propiedad, ya sea por salir de casa de los padres o para mudarse a un piso de más metros o ubicado en una zona más céntrica. Y, por otra parte, Lugo, Ourense y Ferrol, con tarifas más asequibles en un mercado que también se reduce progresivamente.

El rastreo de la oferta a día de hoy en la ciudad de A Coruña pone en un dilema a quien busca una vivienda en propiedad. Solo el 6% de las más de 930 a la venta se queda por debajo de los 150.000 euros —menos de 60 inmuebles—, lo que supone el porcentaje más bajo de las siete urbes. Por encima de los 350.000 euros son más de 420, el 45,2% de la oferta total en la ciudad, un porcentaje que está casi a la par con Santiago (45,3%) y Vigo (45,4%). Por más de un millón de euros hay 30 propiedades, lo que supone una tasa del 3,2%, la segunda más alta de Galicia, solo por detrás de Vigo, que con 112 propiedades representa el 6,5% de los pisos y casas en venta en la ciudad olívica.

En Santiago, el 11% de los inmuebles a la venta —60 de más de 550— se queda por debajo de los 150.000 euros. Por encima de los 350.000 son más de 251, mientras que los que superan la barrera del millón de euros son un total de 18 (el 3% del total).

En Ferrol, no hay un solo piso o casa que cueste más de un millón, y por encima de los 350.000 son medio centenar (casi el 9% de los cerca de 570 en venta). El grueso exige un desembolso inferior a los 150.000 euros (el 46% de la oferta).

Vigo protagoniza, junto con A Coruña, la menor oferta de las ciudades por debajo de los 150.000 euros: apenas el 8% (135 inmuebles de los 1.700 que cuelgan el cartel de Se vende). Por encima de los 350.000 euros hay en venta más de 770 (el 45,34%).

En Ourense y Lugo, los pisos y casas que exigen menos de 150.000 euros se sitúan entre el 31% y el 34% de su oferta, mientras que los que sobrepasan los 350.000 alcanzan el 16% y el 18%, respectivamente. En ambas ciudades son contadas las viviendas que rebasan el millón: una en Lugo y cuatro en Ourense. También en Pontevedra hay cuatro por encima del millón de euros, mientras que el 35% supera los 350.000 y poco más del 9% puede comprarse por menos de 150.000 euros.

Con este mapa del mercado inmobiliario en las ciudades, hacerse con una vivienda en propiedad se vuelve cada vez más prohibitivo, en especial en las ciudades de A Coruña, Vigo y Santiago por ser polos de atracción laboral.

El alquiler en la urbe coruñesa: un 75% más que hace diez años

Si la compra se atraganta a quienes hoy están buscando una vivienda en las ciudades, en especial en A Coruña, Santiago o Vigo; el alquiler también se presenta una misión casi imposible por el alza irrefrenable de los precios. El arrendamiento en la ciudad de A Coruña es el más caro de Galicia, con una media de 732 euros de renta. Supone un 23% por encima de la media en Galicia, que roza los 594 euros. Esta diferencia se traduce para un inquilino en A Coruña en un desembolso extra de casi 1.700 euros más al año que en el arrendamiento medio en la comunidad gallega. Pero si se echa la vista atrás, alquilar hoy un piso en A Coruña exige un 76% más que hace una década: en concreto, 3.800 euros más al año que en 2015.