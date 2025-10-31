Galicia recibe 11,4 millones para el Bono Alquiler Joven
REDACCIÓN
Santiago
El Gobierno dio ayer luz verde definitiva al reparto económico del Bono Alquiler Joven, por lo que concede a Galicia 11,4 millones a Galicia, un 5,70% del total de 200 millones de euros a repartir. Se trata de la misma cantidad que el año anterior, por no haber Presupuestos Generales, un aspecto que la Xunta recriminó.
En esta línea, la Xunta ha optado por ampliar la convocatoria de 2024 para beneficiar a aquellas personas solicitantes que no pudieron acceder por el agotamiento de los fondos.
