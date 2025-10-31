Galicia es la tercera comunidad con peor calidad de vida según el INE

Galicia es la tercera comunidad autónoma por la cola en calidad de vida, según el indicador de 2024 publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes. El Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) arroja 99,67 puntos en el caso de Galicia, dos puntos por debajo de la media española (101,47 puntos). Solo está por encima de Canarias (99,38) y Andalucía (99,54).

En el otro otro extremo, Navarra (105,19), La Rioja (103,91) y País Vasco (103,74) presentaron los niveles más elevados de calidad de vida en el año 2024.

La media del país se eleva en 0,27 puntos respecto al año anterior, encadenando dos años seguidos de repuntes tras las caídas experimentadas desde el año 2020 por la pandemia del covid-19.

Galicia tiene los peores datos en experiencia general de vida, con 93,5 puntos, lejos de los 102,7 puntos de España. Ocio y relaciones sociales, así como gobernanza y derechos básicos son otras de las cuestiones en las que la comunidad gallega tiene de las peores notas del país.