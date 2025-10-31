Luz verde ambiental a una mina a cielo abierto en Ordes para sacar cuarzo
La Xunta concedió la declaración de impacto ambiental al proyecto de Erimsa de una mina a cielo abierto de 1.000 hectáreas para la extracción de cuarzo en la comarca de Ordes (A Coruña).
La resolución, publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG), sostiene que esta mina a cielo abierto en los ayuntamientos coruñeses de Frades, Mesía, Ordes y Oroso «es ambientalmente viable» siempre y cuando se cumplan los condicionantes y con la vigilancia ambiental estipulada.
Tras un total de 177 alegaciones de personas físicas y jurídicas, la Consellería de Medio Ambiente concede esta autorización a un proyecto de explotación durante 30 años y una inversión próxima a 6 millones de euros.
Erimsa, empresa con sede en A Coruña —forma parte de la compañía Elkem AS (Noruega)—, obtuvo en 2015 un permiso de investigación para evaluar la extracción de cuarzo. Replanteó el proyecto de la mina para recortar unas 160 hectáreas respecto a lo previsto inicialmente y redujo su proximidad al río Tambre. Las previsiones de esta explotación son de 384.841 toneladas de cuarzo metalúrgico. Esta mina se proyecta en zona de producción agraria, por lo que la empresa prevé el alquiler de fincas para los trabajos, si bien los propietarios no podrán incluirlas en su solicitud de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), con la consecuente pérdida de condición de producción ecológica en las parcelas inscritas.
- La Xunta impulsa el cuidado de mayores en casa con una rebaja fiscal del 50%
- La Xunta identifica en la costa de A Coruña 61 bienes que pueden tener un segundo uso
- Fallece un joven de 23 años tras una salida de vía en Lugo, con otra persona herida
- Dilema en Pontedeume: ¿silenciar el histórico reloj del ayuntamiento o garantizar el descanso de los vecinos?
- La Xunta convocará unas 1.500 plazas docentes el próximo año
- Un hombre de 55 años fallece en Cospeito tras un ataque de velutinas
- El sector del taxi demanda ante la Xunta «un mayor control» de los VTC
- Multa de 90.000 euros a la bodega Terras Gauda por usar un mosto prohibido en los vinos de Rías Baixas