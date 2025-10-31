Los médicos prevén que en 2030 haya ya relevo a los doctores que se jubilen

Mientras Galicia pierde médicos de familia —62 menos en los últimos dos años— y la Xunta intenta articular medidas para sortear el déficit de profesionales y garantizar la cobertura sanitaria en Atención Primaria a través de su nuevo Plan de Recursos Humanos, la Organización Médica Colegial (OMC) dibuja un panorama bien distinto. «No faltan facultativos», señalan tajantes, aunque luego matizaron: «sí hay déficit en algunas especialidades y en algunos territorios». Lo respaldan con un estudio demográfico que pone cifras a las futuras jubilaciones y a su posible reemplazo. En la comunidad gallega en un horizonte de cinco años se jubilarán el 17 por ciento de los doctores (tanto de la pública como de la privada). Son unos 2.500 profesionales. Pero los colegios médicos calculan que, con los nuevos MIR que se están formando, en un lustro se puedan incorporar al mercado laboral los facultativos suficientes para garantizar su reemplazo. De hecho, cifran la tasa de reposición en un 1,05. De esta manera, si ahora hay 10.689 especialistas, en 2030 habrá 11.176.

Pero estos cálculos tienen muchos matices. En primer lugar, se garantizaría el relevo si todos los MIR terminan su formación y no abandonan, o bien deciden cambiar de especialidad y realizar otra residencia o se marchan a trabajar fuera. Hay incluso algunos que dejan la medicina para optar por otras vías laborales. Además, el envejecimiento de la población elevará la dependencia y las enfermedades crónicas en el futuro lo que aumentará la demanda sanitaria y obligará a un refuerzo de las plantillas. Pero a los colegios profesionales les preocupa que si se forman muchos médicos se genere «una bolsa de paro». Hasta ahora tienen la fortuna de que son uno de los pocos colectivos donde no existe el desempleo. Además, alertan de que este mayor número de facultativos pueda «precarizar» sus condiciones.

Si bien en Primaria los médicos soportan una elevada carga laboral, sus salarios ahora en el Sergas están entre los más altos de España e incluso se les ofrece vivienda en aquellos puntos donde hay más déficit. Y en la especializada además de su sueldo, cobran pluses por horas extra como peonadas, y a eso se añade que un elevado porcentaje combina su trabajo en la pública con la privada y han conseguido que Sanidade les permita seguir cobrando el complemento de exclusividad, solo con un mínimo recorte.

«Estamos mejor, pero seguimos mal», señaló el presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo. Los colegios profesionales defienden una mejor planificación para que la formación de nuevos médicos se ajuste a las jubilaciones previstas.

En Galicia en cinco años se jubilará el 17 por ciento de los médicos en activo, pero en diez años será el 30 por ciento. De hecho, es la tercera comunidad con más jubilaciones previstas para la próxima década. Además, en la comunidad gallega hay menos médicos por kilómetro cuadrado que la media nacional (0,49 frente a 0,55).

A pesar de ello, los colegios médicos señalan que ya hay «demasiadas facultades de Medicina» en España, aunque reconocen que la tasa de titulados se sitúa por debajo de la media de la OCDE (13,6 por cada 100.000 habitantes frente a 14,5).

La oferta de plazas para estudiar Medicina se elevó en la púbica un 50 por ciento en los últimos quince años, pero donde más creció fue en la privada: un 258 por ciento.

Uno de cada cinco facultativos sigue activo tras superar los 65 años

Aunque la Organización Médica Colegial (OMC) defiende que «no faltan médicos» sino que están «mal redistribuidos», el sistema público de salud intenta alargar la vida laboral de sus facultativos al máximo. Ahora mismo pueden trabajar hasta los 70 años, pero la Xunta ha reclamado en varias ocasiones que se amplíe hasta los 72. Pero también hay doctores con consulta privada a los que les cuesta colgar la bata. Según los datos del estudio de la OMC, en Galicia el 20,8 por ciento de los médicos de más de 65 años siguen en activo tanto en la pública como en la privada. La plantilla de facultativos en Galicia es la cuarta más envejecida del Estado: cuatro de cada diez ya superan los 55 años. De hecho, la edad media de un médico en la comunidad autónoma se sitúa en los 48,7 años. Aun así, está empezando a entrar sangre nueva y hay un 22,6 por ciento de doctores con menos de 35 años. La falta de médicos en algunas especialidades como Medicina de Familia ha desatado además una competencia feroz entre comunidades para atraer profesionales. En el saldo de movilidad entre autonomías, Galicia sale ganando, según los datos de la Organización Médica Colegial. Atrajo 377 médicos colegiados más de los que se marcharon. La Comunidad Valenciana y Baleares son las regiones que captaron más profesionales y Madrid y Cataluña, las que más perdieron. En cuanto a la fuga de médicos al extranjero, la OMC minimizó su impacto: en lo que va de año 1.600 doctores solicitaron en España un certificado de idoneidad para poder ejercer en otros países, pero solo causaron baja en los colegios 153.