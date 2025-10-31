Multa a Democracia Ourensana por rebasar el gasto electoral
Cuentas le impone una sanción de 3.995 euros | Manifesto Miñor también es multado
N. Vázquez
Dos partidos gallegos han sido sancionados por el Tribunal de Cuentas por superar los límites máximos de gasto en las elecciones municipales de 2023. Se trata de Democracia Ourensana, la formación que gobierna en Ourense de mano de Gonzalo Pérez Jácome, y de Manifesto Miñor, una agrupación de Val Miñor, Pontevedra, que nació de un movimiento ciudadano en 2014.
En el caso de DO, Cuentas ha acordado sancionar al partido con una multa de 3.955,80 euros por una infracción muy grave de Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos. Concretamente, la formación ourensana superó en más de un 10% el límite máximo de gasto electoral.
En lo que a Manifesto Miñor se refiere, la sanción se debe a una infracción grave, por haber superado el gasto electoral entre un 3% y un 10%, por lo que deberá abonar 171,40 euros.
