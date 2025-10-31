La Xunta pide una cita con el coordinador de la UE para acelerar el Corredor Atlántico

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha enviado una misiva al nuevo coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, en la que le solicita una reunión para avanzar en su desarrollo en Galicia y, al mismo tiempo, intentar meter presión al Gobierno de España para el impulso de esta iniciativa en la comunidad autónoma.

En la carta, Calvo felicita a Bausch por su nombramiento, tras una trayectoria como ministro de Movilidad y Obras Públicas y le pide una cita para abordar la situación del Corredor Atlántico en Galicia, una «infraestructura estratégica y prioritaria para la comunidad y para la cohesión europea». Así, para el Gobierno gallego el Corredor Atlántico es «fundamental» para potenciar la presencia del noroeste peninsular en la Rede Transeuropea de Transporte y «reforzar la posición estratégica de la comunidad como nudo logístico», lo que «beneficiaría la competitividad empresarial y el comercio».

Plazos y presupuesto

En esta línea, el conselleiro de Xustiza señala que el objetivo de dicho encuentro es «avanzar en el desarrollo del mismo, supervisando el cumplimiento de plazos y asegurando que los presupuestos se materialicen con urgencia y sin retrasos que provoquen desigualdades territoriales».

Recuerda además que la Xunta lleva tiempo exigiendo al Gobierno concreciones sobre el plan director del Corredor Atlántico con un desglose de las obras, cifras y plazos, «ya que mientras el Corredor Mediterráneo ya está en marcha, del Atlántico no se dispone de un documento completo actualizado».