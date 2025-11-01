Augas de Galicia aumenta en un 70% los fondos para saneamiento municipal

El responsable de Augas de Galicia, Roi Fernández, ha avanzado este viernes que el organismo destinará el próximo año 12,6 millones de euros a ayudas para apoyar a ayuntamientos, particulares y usuarios en la ejecución de proyectos para mejorar el servicio de saneamiento y abastecimiento, lo que supone un 70% más que en 2025.

Así lo ha señalado en la presentación de los presupuestos de su departamento para 2026 en comisión parlamentaria, en la que reivindicó el respaldo que la Xunta hace en la prestación de este servicio, que es una responsabilidad de competencia municipal.

Con todo, «la Xunta seguirá prestando su apoyo técnico y financiero a los ayuntamientos que lo necesiten, tal y como lleva haciendo desde hace años», ha señalado. De este modo, se harán nuevas convocatorias de ayudas para auditorías para realizar un diagnóstico sobre el funcionamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como para acometer pequeñas obras y actuaciones o para reparar fugas y pérdidas de agua existentes en las respectivas redes. Cabe subrayar que en el año 2025 se concedieron un total de 261 ayudas por un importe global de 7,6 millones de euros.