Medio Rural destinará ocho millones en 2026 para reforzar la sanidad forestal
La Consellería do Medio Rural ha anunciado que destinará en 2026 un total de 8 millones de euros a actuaciones relacionadas con la sanidad forestal, más del doble que en el 2025, según ha destacado la Xunta en una nota de prensa. En concreto, el objetivo es «garantizar el buen estado de salud de las especies y la resiliencia del monte», tal y como ha señalado este viernes la titular del departamento, María José Gómez, durante su intervención de clausura en la asamblea de Lugomadera.
En el acto, en el que ha estado acompañada por el director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, y por el director da Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), Alfredo Jiménez, la conselleira ha ensalzado la colaboración público-privada en este ámbito. Allí, ha agradecido el trabajo diario de las más de 270 empresas que integran Lugomadera y ha destacado el monte y sus producciones como «un pilar esencial de la economía gallega». Además, ha asegurado que el Gobierno gallego «es consciente de los retos que afronta el sector».
