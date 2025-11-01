«El móvil es una herramienta que se presta a los hijos y debe ser supervisada»

Profesora de Cibercomunicación en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y divulgadora digital, Laura Cuesta Cano participó esta semana en una jornada sobre la futura Ley de Educación Digital que prepara la Consellería de Educación y que quiere aprobar antes de que finalice el curso.

¿Qué deben aprender los padres antes de dar un móvil a sus hijos?

No hace falta que sean grandes tecnólogos. Pero sí deben aprender a configurar la privacidad y seguridad de los dispositivos. Ver si ponen unos antivirus precisos, configurar contraseñas robustas, saber qué aplicaciones hay dentro de sus móviles y cómo funcionan, configurar los perfiles para que personas desconocidas no puedan contactar con ellos. Es decir, recurrir a los controles parentales.

¿Cree que en general las familias siguen todos esos pasos?

Efectivamente, cada vez damos tecnologías antes a los menores y muchas veces sin ese acompañamiento. Eso hace que aumenten los riesgos de sexting, grooming o acceso a contenidos pornográficos a edades cada vez más tempranas. La solución no es prohibir ese acceso a la tecnología hasta los 16 o 18 años, sino saber qué tipo de tecnología puedo dar a mis hijos y acompañarlos cuando lo haga.

Entonces, ¿hay que poner más el foco en los hogares que en los centros educativos?

Por supuesto. Los riesgos que se pueden dar en el ámbito familiar no legitiman que se retire la tecnología de las aulas, que está siempre controlada y es segura.

En todo caso, ¿recomendaría a los padres revisar el móvil de sus hijos?

Lo que los niños tienen que entender es que los móviles no son suyos. Por eso siempre recomiendo a los padres que no regalen un móvil o un smartphone por los cumpleaños, por navidades o por buenas notas. Debe ser una herramienta que les prestamos, igual que les proporcionamos libros. No es un objeto para que puedan utilizar a su libre albedrío. Así que, por supuesto, es una herramienta que, en edades tempranas, hay que supervisar. Tenemos que poner normas y límites. Hay familias que hacen una especie de contratos consensuados para que los menores entiendan que adquieren una nueva responsabilidad. Pero supervisar no es lo mismo que espiar.

Póngame un ejemplo.

Hay padres y madres que instalan aplicaciones de spyware (programas espía) y duplican el contenido que tienen sus hijos en sus propios dispositivos. Eso no se debe hacer, porque supone romper el derecho de intimidad y privacidad que tienen nuestros hijos.

Usted habla de edades tempranas. ¿Cuál es el momento adecuado para que los menores tengan móvil?

No hay una edad clave. Ojalá hubiera recetas mágicas en la educación, pero educar es muy difícil. Aún así, nadie mejor que un padre o una madre sabe cuándo sus hijos están más capacitados por madurez y por responsabilidad. Si supone una guerra continua que se pongan a hacer los deberes o recojan su habitación, a lo mejor no es momento todavía de que se hagan responsables de un dispositivo o lo que conlleva la autorregulación.

Esa autorregulación ¿debe llegar también a las casas? ¿Tiene que haber descansos digitales?

Por supuesto. Y también para los adultos. Los móviles no se sacan en la mesa, ni en casa ni en un restaurante. Debe haber un compromiso de la familia para que los niños vean que al final es algo que genera un bienestar familiar.

¿Y recomienda castigar retirando el móvil o la videoconsola?

Cuando castiguemos retirando la tecnología que sea porque no han cumplido algo relacionado con ella, no por el resto de cosas. Si han sacado malas notas o se han portado mal, no castiguemos quitándoles el móvil, porque acabaremos creando una mayor dependencia hacia el dispositivo. Tampoco debemos premiar con un smartphone o una consola por sacar buenas notas.

Lo difícil es resistir la presión social que existe en torno a los móviles y videoconsolas...

Hay muchos despropósitos. Lo que está claro es que no tenemos por qué darles un smartphone con 10, 11 o 12 años. Hay muchos tipos de tecnología, según las necesidades que tengamos. Y cuando decidamos que pueden tenerlo, no tienen por qué tener perfil en redes sociales. Ojo, porque en España los menores de 14 años no pueden tener presencia en redes sociales y, sin embargo, hay niños de 7, 8 y 9 años bailando en TikTok. No puede ser que un adolescente tenga un móvil que cuesta la nómina mensual de uno de sus padres, ni con 12 años una tarifa ilimitada de datos.

La Asociación Española de Pediatría insiste en que hay que restringir el uso de las pantallas...

No debemos empantallar a los niños, pero comparto más las nuevas recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría, que no habla de tiempos de pantallas, sino de qué tipo de pantallas consumen los menores y de qué acompañamiento tienen. Me parece más lógico que decir que no debe haber pantallas entre los 0 y los 6 años. Entonces, ¿no podemos ver una película con nuestros hijos? ¿No podemos llevarlos al cine con 5 años? Es un pensamiento demasiado radical. Lo que hace falta es sentido común. No podemos usar las pantallas de chupete digital y que niños y niñas vayan el carrito con un smartphone o una tablet. Eso no quiere decir que si necesitamos hacer una llamada por seguridad no les podamos poner unos dibujos o una canción. Sentido común y acompañamiento.

Ha participado en una sesión de trabajo de la futura Ley de educación digital de Galicia, que será la primera de España. ¿Era necesaria?

En Galicia habéis sido pioneros en todo: en el plan de digitalización, en la regulación de los smartphones en los centros educativos y ahora con la nueva Ley de educación digital, para la que se está hablando con todos los agentes implicados en la educación de los menores. Es algo que los que venimos de otras comunidades autónomas no hemos visto y nos parece muy enriquecedor.