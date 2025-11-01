Nueve de cada diez concellos gana población en verano
En una decena de municipios los residentes suben más de un 25 por ciento
P. Pérez
Galicia, cuyo censo poblacional ha ido menguando, se llena, sin embargo, cuando empieza el verano. La llegada tanto de turistas como de familias que tienen en la comunidad su segunda residencia abarrota los municipios más turísticos y devuelve a la vida a pueblos del interior que en invierno son un erial. Según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), en la época estival ganan población el 90% de los concellos gallegos. Solo 29 ayuntamientos pierden residentes.
Con datos de 2023 el IGE analiza la carga poblacional estacional de los concellos gallegos. En su conjunto, la comunidad autónoma eleva su población en verano en torno a un 6%. Aunque salen de Galicia 214.500 residentes, llegan 373.600, es decir, gana unos 159.000.
Por concellos, el incremento poblacional es especialmente fuerte en verano en una decena de concellos que sufren incrementos poblacionales superiores al 25%. En Sanxenxo casi se duplica su población en los meses estivales: la carga de residentes aumenta un 73%.
En Mondariz-Balneario el crecimiento es de un 69%, al igual que en el concello lucense de Barreiros. Un caso, que se sale de la regla, es Carballeda de Valdeorras, que en verano de 2023 aumentó su población un 45% pero por la llegada sobre todo de trabajadores temporales —en este municipio hay una importante actividad pizarrera—.
Otros concellos que también ve crecer mucho su población residente en verano son Parada de Sil (un 42%), A Teixeira (41%), O Grove (36%), Arzúa (32%), Foz (29%), Portomarín (26 por ciento) y San Cibrao das Viñas (25%) también por el desplazamiento de trabajadores en verano.
Entre las ciudades, la que tiene más carga estacional es Santiago, seguido de Lugo, Ferrol, A Coruña, Pontevedra Ourense y Vigo.
