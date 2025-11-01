Los sindicatos llaman a la huelga en Atención Primaria
Santiago
Las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial de Sanidade (CIG-Saúde, CSIF, CCOO y UGT) han convocado una huelga en la Atención Primaria para el próximo 26 de noviembre, al considerar que el modelo de reorganización propuesto por la Xunta supone «una modificación sustancial muy penosa» de sus condiciones laborales. En esta línea, pidieron a la Consellería que retire de forma inmediata el documento Líneas de actuación de RRHH en Atención Primaria. Medidas, presentado en la última reunión de la mesa sectorial, que tachan de «insuficiente e improvisado»
