La Xunta reprograma 70 millones de fondos europeos para vivienda e I+D

La Xunta reorienta el destino de casi 70 millones de euros de fondos europeos del programa FEDER para impulsar las nuevas tecnologías y favorecer el acceso a una vivienda, una de las prioridades que el Gobierno de Alfonso Rueda se ha fijado para esta legislatura. Así, se reprogramarán 43 millones para la construcción de pisos de promoción pública y para la rehabilitación de edificaciones en conjuntos históricos para destinarlas a colectivos vulnerables con dificultades en el acceso a un hogar. Otro de los cambios en la planificación de las ayudas de la UE consistirá en desviar otros 26 millones de euros al impulso de la biotecnología, el desarrollo de tecnologías cuánticas, la inteligencia artificial y para proyectos empresariales de I+D.

De esta forma Galicia se ajusta a las nuevas prioridades fijadas por Bruselas. La vivienda es también uno de los caballos de batalla de la Xunta que ha prometido duplicar esta legislatura el parque público de viviendas pasando de 4.000 a 8.000.

La reorientación de los fondos FEDER le permitirá contar con 43 millones de euros más. Según explica la Consellería de Facenda, esta inversión permitirá «incrementar el número de viviendas de titularidad del Instituto Galego de Vivenda e Solo, tanto mediante la promoción de vivienda protegida de promoción como a través de la rehabilitación de edificaciones residenciales públicas». En todos los casos, asegura el Gobierno gallego, los pisos resultantes se destinarán «exclusivamente al alquiler».

Además desde la UE se ha pedido a los estados miembros que acometan inversiones que contribuyan a la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), que fue creada para apoyar a la industria en el desarrollo de tres áreas innovadoras: «tecnologías digitales y de innovación deep-tech, tecnologías limpias y eficientes en el uso de los recursos y biotecnología».

En la Xunta se reprogramarán 26 millones que se destinarán a programas colaborativos de I+D+i en el ámbito de la biotecnología y para el desarrollo de tecnologías cuánticas y de inteligencia artificial. También se desarrollarán «misiones de especialización inteligente y proyectos individuales de I+D empresarial que cumplan con los requisitos de la plataforma STEP».

Estas inversiones, que se reorienten hacia las nueva prioridades de la UE, contarán con un anticipo del 20 por ciento para facilitar así su puesta en marcha inmediata. Además la cofinanciación europea se incrementa en 10 puntos porcentuales pasando del 60 al 70 por ciento.