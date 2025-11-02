Activado el plan invernal en las carreteras gallegas

Con el mal tiempo acechando, las carreteras gallegas tienen ya activado su protocolo invernal para los más de 2.500 kilómetros de red de carreteras de Estado en la comunidad, sumando autopistas (AP-9 y AP-53), autovías y vías convencionales. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco presidió ayer la firma de este plan que contará con 450 profesionales y 103 máquinas quitanieves.

En esta ocasión, explicó Blanco, el personal se compone de 252 conductores especializados en quitanieves y 87 encargados y técnicos, con el apoyo de 123 operarios más que manejan este tipo de maquinaria. Además, el protocolo incluye una provisión inicial de 20.000 toneladas de sal y 3.236.000 litros de salmuera, que se repondrán a medida que discurra la campaña invernal.

«Estamos poniendo todos los medios disponibles para asegurar que las carreteras estatales en Galicia estén preparadas ante las condiciones meteorológicas más adversas», incidió el delegado, que agradeció a todos estos profesionales «su esfuerzo e implicación» en pro de todos los gallegos.