Cinco personas excarceladas y seis heridos en un brutal choque frontal en Carballo

Una colisión frontal entre dos vehículos en Carballo dejó seis personas heridas, entre ellas un menor. Cinco de ellas tuvieron que ser excarceladas por los equipos de emergencias. El accidente se produjo a las 20.00 horas en la carretera AC-418 que une la capital de Bergantiños con Malpica, a la altura de Xoane.

La central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó hasta el lugar una ambulancia asistencial de Soporte Vital Avanzado (SVA) y cuatro más de Soporte Vital Básico (SVB), así como personal sanitario del PAC de Carballo.

Dada la gravedad de los heridos fueron trasladadas al Hospital de A Coruña dos mujeres, P. P. V., de 34 años, y L. A. D., de 28 años; y tres hombres, M. R. M, de 39 años; E. F. V., de 31 años; y J. R. M., de 45. Además, un menor fue derivado al Hospital Materno Infantil de la ciudad herculina.

Al lugar también fueron movilizados los bomberos del parque provincial de Carballo, así como efectivos del GES de Ponteceso, Protección Civil de Carballo, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local.

El primer aviso llegó al 112 Galicia a través de la alerta de un smartphone indicando que su propietario había sufrido un siniestro. Posteriormente, un particular contactó también con Emerxencias, advirtiendo de la gravedad del accidente y de que había personas atrapadas.

Como consecuencia del accidente, la carretera permaneció cortada al tráfico hasta que fueron evacuados todos los heridos y retirados los vehículos, lo que ocasionó importantes retenciones.