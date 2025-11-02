A Coruña, a la cabeza de España en testamentos solidarios

Los testamentos solidarios recaudaron en 2024 en España un total de 48 millones de euros para proyectos, un 12% menos que el año anterior, según datos del informe anual de la plataforma HazTestamentoSolidario.org publicado en junio de 2025.

Por volumen de testamentos solidarios recibidos en 2024, las comunidades que más legados aportaron fueron: Madrid (78), Cataluña (67), Andalucía (51), Comunidad Valenciana (41), País Vasco (36), Castilla y León (25) y Galicia (16). A nivel provincial, destacan Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, Navarra, Alicante, A Coruña y Murcia

A pesar del descenso registrado en 2024, un 48% más de personas se informaron sobre el testamento solidario y un 54% confirmó su decisión de hacerlo. La donación mediana ronda los 8.000 euros, y la media en 2024 fue de 63.000 euros.

En cuanto al perfil de las personas que deciden dejar parte de su testamento a organizaciones no lucrativas, en 2024, un 62% de quienes comunicaron haber hecho un testamento solidario eran mujeres. El 51% eran personas solteras, frente al 36% de casadas. Además, si antes la mayoría de testamentos solidarios se realizaban a partir de los 80 años, hoy el mayor número se concentra en personas a partir de 60 años.