Dos personas evacuadas en Melide por intoxicación con monóxido de carbono

Dos personas han sido evacuadas y varias más, entre ellos efectivos de emergencias, han resultado afectadas por un escape de monóxido de carbono registrado esta mañana en un establecimiento situado en la Avenida de la Habana, en el municipio coruñés de Melide.

Según ha informado el 112 Galicia, el aviso fue recibido a las 10:50 horas, a través del aviso del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, e informaba de dos personas inconscientes en el sótano del local por un posible escape de gas.

El personal sanitario movilizó al helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela que evacuó al Hospital Clínico a una de las personas afectadas inicialmente por el escape, mientras que la otra fue trasladada en ambulancia.

Además, varias personas, entre ellas miembros de los servicios de emergencias que participaron en el operativo, tuvieron que ser atendidas en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Melide tras intentar auxiliar a las víctimas en el interior del sótano.

Las primeras hipótesis apuntan a que el escape de monóxido de carbono podría haberse originado en un generador situado en el sótano del establecimiento.

En el operativo participaron, aparte de los servicios sanitarios, los Bomberos de Arzúa, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como efectivos de Protección Civil de Melide.