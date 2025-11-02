Rescatados tres tripulantes tras volcar su lancha en Corcubión

Nuevo susto en el mar en aguas de A Costa da Morte. Tres tripulantes (uno de Cee y dos de Fisterra) de una embarcación de recreo, tuvieron que ser rescatados del agua en la mañana del sábado tras volcar la lancha en la que navegaban por la ría de Corcubión, entre los faros de la isla Lobeira y Cee.

El Centro de Salvamento Marítimo (CCS) de Fisterra, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de A Coruña, ha coordinado la operación de rescate, después de que el 112 Galicia recibiese una llamada de socorro a las 09.51 horas de uno de los náufragos, que pudo utilizar su teléfono móvil para solicitar ayuda. Al parecer, el naufragio se produjo debido a un golpe de mar que provocó la caída de los tres tripulantes al agua y la inundación de la embarcación.

El CCS Fisterra activó de inmediato el protocolo de emergencia, movilizando el helicóptero Helimer 402 y la embarcación auxiliar del buque María Pita. Asimismo, se emitió un Mayday para alertar a los buques que navegaban por la zona y solicitar su colaboración.

La lancha auxiliar del buque de Salvamento Marítimo logró rescatar a las 11.05 horas a los tres tripulantes, que presentaban síntomas de hipotermia tras permanecer algo más de una hora en el agua. Fueron trasladados al puerto de Cee para recibir atención médica, donde fueron recogidos por una ambulancia del 061 que los trasladó al Hospital Virxe da Xunqueira.