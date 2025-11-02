«Es una solución ideal para conseguir edificios con cero emisiones»

Lucía Fernández, responsable del Área Técnica del Colegio de Arquitectos de Galicia, tiene claro que el uso de la madera en la edificación está al orden del día, algo que, además, puede promover la economía de la comunidad.

¿Ha aumentado el uso de la madera en la construcción?

Sí, constatamos que hay un auge, en parte, por la obra pública, porque algunas administraciones están exigiendo o valorando que se emplee en los edificios públicos. En el ámbito privado también, pero menos, porque en una obra pequeña el incremento de precio sí que se nota. Lo que está claro es que está aumentando, y debe ser así. Es una solución ideal para conseguir hacer construcciones con cero emisiones.

¿Desde cuándo se nota este impulso en Galicia?

Para la rehabilitación siempre se usó madera en Galicia. Nunca se dejó de usar en los cascos históricos, porque lo pide la normativa. No se puede meter un forjado de hormigón donde había una viga de madera porque los muros de piedra sufren, por lógica constructiva. Y para la obra nueva, fue la Administración pública la que empezó a promoverla, hace como una década, aunque es ahora cuando se nota que se está empleando mucho más.

¿Supone una oportunidad económica para Galicia?

Claro, si se emplea el pino gallego, el ciclo de la madera y la cadena de valor se quedan en la comunidad. Además, el 50% de las cortas de madera que se hacen en España se hacen en Galicia. Si conseguimos tener aquí la fuente del material y después lo transformamos y lo usamos aquí también, es el ciclo ideal. No hay apenas transporte, generamos industria y economía en Galicia y construimos con nuestros propios medios.