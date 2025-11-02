Testar no es cosa de viejos: cada día lo hacen más de 150 gallegos

Galicia envejece. Y a la par que la pirámide poblacional suma años, aumenta el interés por querer dejarlo todo atado. Tras el impacto de la pandemia del COVID, cada vez más gallegos deciden enfrentarse al papel y la firma como forma de protección. En el primer semestre de este 2025, cerca de 28.000 testamentos fueron autorizados en notarías de la comunidad, se trata de una cifra récord: más de 150 cada día. No se trata de solo un trámite, sino que es el reflejo del creciente interés no solo de mayores, sino también de gente de mediana edad por asegurar su legado antes de que el tiempo lo decida por ellos.

En los primeros seis meses del año se autorizaron un total de 27.852 testamentos en la comunidad, lo que eleva a más de 233.600 los registrados en el último lustro, a la espera del cierre del segundo semestre de este 2025. Aunque Galicia ocupa el quinto lugar en número absoluto de legados firmados a nivel nacional, las notarías de la comunidad lideran la tabla de los registrados por población: en 2024 se registraron 195 testamentos por cada 10.000 habitantes, muy por delante de Asturias (181) y País Vasco (178), según datos del Colegio Notarial de Galicia. De las cuatro provincias gallegas, Lugo se coloca a la cabeza (212 por cada 10.000 vecinos), seguida de A Coruña (207), Pontevedra (183) y Ourense (164).

Provincias

A Coruña fue en los primeros seis meses la provincia de Galicia con más testamentos registrados, con 12.106, seguida de Pontevedra (9.397), Lugo (3.643) y, finalmente, Ourense (2.706). Este balance mantiene a la provincia de Lugo a la cabeza de testamentos por habitante en Galicia: 112 por cada 10.000 vecinos en solo seis meses; seguida de A Coruña, con 107. Y por debajo del umbral del centenar, están Pontevedra (99) y, a la cola en la comunidad, Ourense (89).

Las cifras récord de este año de testamentos en Galicia refleja que son cada vez más los que quieren dejarlo todo «atado y bien atado» para cuando llegue ese día. No solo los que por «ley de vida» están más próximos, sino que también gente de mediana edad y jóvenes acuden al notario para nombrar a sus herederos y, en consecuencia, evitarles un quebradero de cabeza en el futuro. En Galicia el año pasado, casi 53.000 ciudadanos hicieron testamento, una cifra al alza desde el estallido el COVID, que provocó un cambio de mentalidad.

De 40 a 50 euros

Los notarios aconsejan hacer el testamento a cualquier edad ya que aporta seguridad jurídica, garantiza el respeto a la voluntad e intereses del testador y contribuye a evitar problemas sucesorios entre los posibles herederos. Se trata de un traje a medida que se ajusta a cada caso particular. Su coste no resulta elevado, entre 40 y 50 euros, y basta con presentar el DNI para realizar el trámite.

La principal inquietud de quienes acuden al notario a dar cuenta de su herencia es la de proteger a los hijos, pero también al cónyuge si los descendientes son menores, o en el caso de que se trate de testadores que tienen una empresa o actividad económica que quieren dejar asignada para evitar su disolución por discusiones entre los herederos.