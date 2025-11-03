Hospitalizado el joven detenido en Ribeira por el apuñalamiento de su padre

El joven detenido este fin de semana por agredir supuestamente a su padre con un arma blanca en Ribeira permanece hospitalizado y, según han apuntado fuentes judiciales, el tribunal de instancia que investiga los hechos todavía no ha recibido el atestado policial, "por lo que es probable que finalmente no pase" este lunes a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron este sábado sobre las 14.00 horas, en el núcleo de Vixán, en la parroquia de Carreira cuando, en el marco de una discusión que se inició en el interior de la vivienda, el joven habría atacado a su progenitor con un arma blanca en plena calle.

El padre fue evacuado con vida al Hospital do Barbanza y, a continuación, fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde permanece ingresado.