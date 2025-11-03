El PSdeG acusa al Gobierno gallego de «clientelismo»
REDACCIÓN
Santiago
La diputada socialista y secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, acusó ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de convertir la Axencia de Turismo en la «chequera» de la presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, a través de los presupuestos de 2026. Según denunció la socialista, la agencia está apoyando con su presupuesto una estrategia de «clientelismo» que tiene como objetivo «comprar voluntades en Lugo y provincia con un fin electoral», y «va repartiendo dinero a diestro y siniestro por las parroquias, por las asociaciones y por los colectivos».
