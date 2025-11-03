La rehabilitación pública de viviendas cae a la mitad por el recorte de fondos

El furor por la rehabilitación se desinfla. Tras la inyección millonaria de fondos europeos para mejorar la eficiencia energética y las condiciones de habitabilidad de los hogares, el grifo se ha ido cerrando. En 2024 se destinaron un 47% menos de ayudas a la reforma de casas. Esto tuvo como resultado que las viviendas rehabilitadas con apoyo público se desplomaron casi a la mitad. Si en 2023 se remodelaron más de 15.000 pisos, el pasado año la cifra cayó a 8.200.

Y no es por falta de demanda. Galicia cuenta con un parque inmobiliario muy envejecido: la mayoría de viviendas tienen una antigüedad superior a los 40 años y no cumplen con las nuevas exigencias europeas de eficiencia energética: ventanas obsoletas, problemas de aislamiento en las fachadas, mala accesibilidad... La Consellería de Vivenda ya había advertido el pasado año que los fondos destinados por el Gobierno a Galicia no eran suficientes puesto que había una «elevada demanda».

Y ahora, en su balance del Pacto de Vivienda 2021-2025, se confirma el impacto de esta merma de ayudas. En este periodo de tiempo se destinaron 268 millones a rehabilitación. Pero si en 2023 las convocatorias de subvenciones estaban dotadas con 97,2 millones, en 2024 bajaron ya a 51,5 millones de euros.

Gran parte de las partidas para remodelar inmuebles proceden de la UE. Fueron los fondos Next Generation, articulados tras la crisis del COVID, los que impulsaron la rehabilitación, pero estas ayudas ahora llegan a su fin. Desde 2021 se reformaron en Galicia más de 42.200 viviendas con subvenciones públicas —de ellas casi 28.000 fueron gracias a convocatorias cofinanciadas con fondos europeos—. Las ayudas más cuantiosas fueron para las actuaciones de rehabilitación concedidas a comunidades de propietarios (117,7 millones en cuatro años). Sin embargo, las viviendas beneficiadas cayeron de 5.142 en 2023 a menos de 2.000 el pasado ejercicio. Lo mismo ocurre con las subvenciones para la elaboración de libro de edificio, que es el trámite previo a la redacción de los proyectos de rehabilitación. Las viviendas beneficiadas cayeron de 5.860 en 2023 a 2.500 el pasado año.

Las únicas ayudas que aumentaron fueron las destinadas a mejorar la accesibilidad a las viviendas. En 2024 se concedieron subvenciones a 1.524 viviendas, 650 más que un año antes.

La ejecución de las partidas destinadas a rehabilitación es además elevada ya que supera el 90 por ciento. Solo es más baja en las reformas de casas del Camino de Santiago (65%) o en las ayudas a los concellos para remodelar viviendas de titularidad municipal (76%).

La vivienda se ha convertido en un área prioritaria para las administraciones. Ante la escalada en la subida del precio de los alquileres, se han desplegado apoyos públicos para ayudar en el pago de estas rentas. Entre 2021 y 2024 desde la Xunta se articularon subvenciones que beneficiaron a casi 20.000 gallegos.

En concreto, en 2024 la cifra fue de 11.129 perceptores de ayudas al alquiler, un 38 por ciento más que el año anterior.

Las ayudas para facilitar la adquisición de una vivienda son, sin embargo, muchas menos. En 2024 solo se beneficiaron 536 gallegos. Aun así, fue un 46 por ciento más que el año anterior.

Según el balance de la Consellería de Vivenda, hay programas con una baja ejecución. Así, solo se concedieron el 34% de las ayudas a promotores para construir vivienda asequible y el 53% de las partidas destinadas a edificar pisos para alquiler social. Los fondos que no se gastan se reorientan a otras convocatorias.