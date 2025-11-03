Rueda erige al PPdeG frente a los partidos que «polarizan»

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG ensalzó ayer a su partido, que «cree que gobernar y gestionar el día a día es lo fundamental» en contraposición con otros partidos que «ideologizan, polarizan y están todo el día a la gresca». Rueda se refirió así al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tiene la cabeza en «mil líos judiciales» y «no tiene tiempo para gobernar», y a los que «dicen siempre que no» —en referencia velada al BNG— y creen que «hay que tensionar la calle y crear conflicto, pero no gobernar».