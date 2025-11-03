Rueda erige al PPdeG frente a los partidos que «polarizan»
REDACCIÓN
Santiago
El presidente de la Xunta y líder del PPdeG ensalzó ayer a su partido, que «cree que gobernar y gestionar el día a día es lo fundamental» en contraposición con otros partidos que «ideologizan, polarizan y están todo el día a la gresca». Rueda se refirió así al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tiene la cabeza en «mil líos judiciales» y «no tiene tiempo para gobernar», y a los que «dicen siempre que no» —en referencia velada al BNG— y creen que «hay que tensionar la calle y crear conflicto, pero no gobernar».
- La Xunta impulsa el cuidado de mayores en casa con una rebaja fiscal del 50%
- La Xunta identifica en la costa de A Coruña 61 bienes que pueden tener un segundo uso
- A Coruña, a la cola de pisos por menos de 150.000 euros: solo el 6% de la oferta
- Dilema en Pontedeume: ¿silenciar el histórico reloj del ayuntamiento o garantizar el descanso de los vecinos?
- Testar no es cosa de viejos: cada día lo hacen más de 150 gallegos
- Dos personas evacuadas en Melide por intoxicación con monóxido de carbono
- La Xunta convocará unas 1.500 plazas docentes el próximo año
- La Fundación Amancio Ortega entrega al Gobierno gallego la nueva residencia para mayores de Ferrol